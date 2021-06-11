Ordu'da hafriyat kamyonunun çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kılıçlı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu geri manevra yaptığı sırada evinin önünde duran Ekrem Yılmaz'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yılmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmaz kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.