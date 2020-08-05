Ordu'da "Halk Günü" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, "Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmek, sorun ve taleplerine çözüm bulmak, bizim öncelikli görevimizdir." dedi.

Vali Sonel, sorun ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için "Halk Günü" toplantısı düzenledi.

Valilik Toplantı Salonundaki toplantıya katılan vatandaşların geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlayan Vali Sonel, bugün, gerçekleştirilen Halk Günü toplantısıyla bayram sonrasında vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Vatandaşın derdiyle dertlenen, derdini çözmeye gayret eden hizmetkar devlet anlayışı, Sayın Cumhurbaşkanımızın toplumumuza kazandırdığı ve üstünde ısrarla durduğu bir anlayıştır. Biz de bu anlayışla sizlerin karşısındayız. Yapacağımız bu toplantımızda sizlerin sorunlarını çözmeye, sıkıntılarını gidermeye, taleplerinizi karşılamaya gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmek, sorun ve taleplerine çözüm bulmak, bizim öncelikli görevimizdir."

Valilik toplantı salonunda, bazı kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 160 vatandaşı dinleyen Vali Sonel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyerek not aldı ve iletilen taleplerin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.