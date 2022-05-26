Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

26.05.2022 11:29
Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Sonel, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 157 kişinin kendisine ilettiği sorun ve taleplere çözüm bulmaya çalıştı.

İlgili kurum müdürlerine iletilen sorunların çözülmesi talimatını veren Sonel, aileleriyle gelen çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Hayırseverlerin katkılarıyla sağlanan gıda kartlarından da ihtiyaç sahibi ailelere veren Sonel, dağıtılan kartlarla ailelerin ihtiyaç duydukları gıda ürünlerini alabildiklerini kaydetti.

YORUMLAR
500
Ordu'da 40 kadın hem meslek, hem de iş sahibi oldu Ordu'da 40 kadın hem meslek, hem de iş sahibi oldu Ordu'da lise öğrencilerinin mesleki eğitim fuarı açıldı Ordu'da lise öğrencilerinin mesleki eğitim fuarı açıldı
Kaynak: AA

Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:27 Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:56 Ev sahibinden kaçmaya çalışan hırsız, çıktığı çatıdan 9 yaşındaki çocuğun üstüne düştü
10:54 Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı
10:39 Bahar Candan, ilan verdi: Dubai'ye benimle gelecek arkadaşa 300 dolar vereceğim
10:38 Yeni tarife bu gece yarısından itibaren uygulanacak: Benzine 1,43 lira, motorine ise 1,38 lira zam geliyor
09:46 Aynı operasyon bölgesinde 5 askerimiz daha şehit olmuştu! Bugün açılan taciz ateşinde bir askerimiz daha şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 11:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da Halk Günü Toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement