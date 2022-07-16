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Devlet Hastanesi, Gürgentepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı - Son Dakika

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