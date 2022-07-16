Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı - Son Dakika
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Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı

16.07.2022 14:55

Ordu'da Twitter hesapları üzerinden görev yaptıkları ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımlarda bulunan pratisyen hekimler U.G. ile S.Ö. açığa alındı. Haklarında idari soruşturma başlatılan pratisyenlere büyük tepki gösteriliyor.

Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G. sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim S.G. de U.G.'nin paylaşımına çirkin bir yorum yazdı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İki doktorun yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Tepkiler üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı. İki doktor açığa alınırken, bakanlıktan müfettiş talep edildi.

İşte o paylaşım;

Görev yaptıkları ilçe halkına yönelik çirkin paylaşım yapan 2 doktor açığa alındı
YORUMLAR
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Sosyal medyadan çirkin paylaşım yapan doktorlar açığa alındı Sosyal medyadan çirkin paylaşım yapan doktorlar açığa alındı Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı Sıra beklemek istemeyen hasta, sekreterin elini ısırdı
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Gürgentepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı - Son Dakika

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