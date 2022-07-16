Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim U.G. sosyal medya hesabından ilçe halkına yönelik çirkin paylaşımda bulundu. Gölköy Devlet Hastanesi'nde görev yapan pratisyen hekim S.G. de U.G.'nin paylaşımına çirkin bir yorum yazdı.
İki doktorun yazışmaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Tepkiler üzerine Ordu İl Sağlık Müdürlüğü, U.G. ile S.G. hakkında idari soruşturma başlattı. İki doktor açığa alınırken, bakanlıktan müfettiş talep edildi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Güncel › Ordu'da halkı aşağılayan 2 pratisyen hekim açığa alındı! Çirkin sözler sosyal medyada büyük tepki topladı - Son Dakika