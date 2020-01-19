Ordu'da hamsi şöleni renkli geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da hamsi şöleni renkli geçti - Son Dakika

Ordu'da hamsi şöleni renkli geçti

6 saat önce

Kabadüz Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen hamsi şölenine Ordulular büyük ilgi gösterdi.

Ordu'da hamsi şöleni renkli geçti, System.String[]

Kabadüz Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen hamsi şölenine Ordulular büyük ilgi gösterdi.


Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi'nde gerçekleştirilen şölende katılımcılar müzik eşliğinde gönüllerince oynadı. Dernek yönetimi tarafından pişirilen hamsi ve patatesler vatandaşlara ikram edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan hamsi şöleni konuşmalarla devam etti. Şölende ilk konuşmayı yapan Kabadüz Yokuşdibi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İdris Gündoğdu, festivale katılımın geçen yıla göre yüksek olduğunu söyledi. Etkinliğin her yıl yapılacağının altını çizen Gündoğdu, "İnsanlarımızın arasındaki birlik ve beraberlik duygularını daha da güçlendirmek için hamsi şöleni yapıyoruz. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Şölene olan katılım bunun en iyi örneği" dedi.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, "Başarılı bir etkinliğe imza atan dernek yönetimini tebrik ediyorum. Çambaşı Yaylamızda büyük bir kayak merkezimiz var. Artık Türkiye biliyor. Her gün 10 bin, 20 bin kişi akın akın ziyaret ediyor. Zaman içinde tüm esnafımız ve vatandaşlarımızın ekonomisi güçlenecek. Yeni işletmelerin açılmasına katkı sağlayacak. Değeri tartışılmaz. Tam 8 yılda hayata geçirdiğimiz kayak merkezimizin çok şükür şimdi ilçemizi nasıl değiştireceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.


CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Burada çok büyük bir turizm potansiyeli var. Birçok yerden burası çok farklı bir yer. Çoğu yerler ya yaz turizmi ya da kış turizmi yapıyor. Ancak burada yaz ve kış turizmi ikisi de yapılıyor. Bu özelliği ile Türkiye'deki ender yerlerden birisi" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından katılımcılar mahalli sanatçılar eşliğinde gönüllerince eğlendi. - ORDU

Yokuşdibi, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:26 Kaynak: İHA
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