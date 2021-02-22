Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak - Son Dakika

Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak

22.02.2021 17:39
Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak, System.String[]

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu il genelindeki vaka artışlarının daha çok misafirlik ve ev ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu il genelindeki vaka artışlarının daha çok misafirlik ve ev ziyaretlerinden kaynaklandığını söyledi.

Ordu'da Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan İlçe Kaymakamlarının video konferans yoluyla katıldığı Covid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında Ordu Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Aydın, yaptığı sunumda Covid-19 pandemisinin başlangıcından bugüne kadar Ordu'da yapılan testler ve sonuçları, vaka sayıları, tedavi süreçleri, hastane kapasiteleri ve doluluk oranları, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, çağrı merkezi verileri, haftalık denetim çalışmaları, filyasyon ve aşılama çalışmaları hakkında Vali Tuncay Sonel ve ilçe kaymakamlarına bilgilendirmede bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğünce, Ordu'daki vaka temas kaynağıyla ilgili detaylı bir çalışma ve istatistik yapıldığını belirten Dr. Fatih Aydın, vakalardaki temas kaynağının yüzde 80 oranda hane temaslısı ve işyeri temaslısı olduğunun tespit edildiğini söyledi.

İlçeler bazında aile temaslı yoğun bölgelerin, mahallelerin haritasının da çıkarıldığını ifade eden Dr. Fatih Aydın, hane temasının yoğun olduğu mahallelerde tedbirlerin arttırılmasının faydalı olacağını kaydetti.

"Mahalle içi kontrol ve denetimlerimizi arttıracağız"

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından yapılan sunumdaki verileri dikkatlice inceleyen Vali Tuncay Sonel, "İlimizde, Covid-19 salgınının yayılım hızını ve buna bağlı olarak vaka sayılarını azaltmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Vali Yardımcılarımız, 19 ilçe kaymakamımız, belediye başkanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, sağlık çalışanlarımız, kamu görevlilerimizle birlikte tüm ilçelerimizde Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerimizi her gün yapıyoruz. Yapılan sunumdaki verilerden de görüyoruz ki, vakalardaki temas kaynağı, aile içi temas ve işyeri kaynaklı temaslar. Buna yönelik önlemlerimizi ve tedbirlerimizi artıracağız" dedi.

Vali Sonel, şöyle konuştu: "Özellikle vaka yoğunluğunun olduğu Altınordu ilçemizdeki Şahincili, Akyazı, Cumhuriyet, Bucak, Selimiye, Şirinevler, Karşıyaka, Yenimahalle, Fatsa ilçemizdeki Evkaf, Şerefiye, Kurtuluş, Örencik, Sakarya, Çaybaşı ilçemizdeki Köklük, Ünye ilçemizdeki Çamurlu, Güzelyalı, Aybastı ilçemizdeki Esenli, Perşembe ilçemizdeki Soğukpınar mahallelerinde anons yapılmak suretiyle vatandaşlarımız uyarılacak. Ayrıca, hane ziyaretlerini önlemek için mahalle içi kontrol ve denetimleri artıracağız"

"Misafirliğe ara verelim"

1 Mart'tan itibaren ülkemizde kontrollü bir normalleşme sürecine girileceğini hatırlatan Vali Sonel, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz, ev gezmelerinde bulunmasınlar. Hafta sonları köylere giderek, yoğunluk oluşturmasınlar. İlimizde bazı kısıtlamaların kaldırılması, vaka sayılarının azalmasına bağlı. İlimizin normalleşme süreci kriterlerine dahil edilebilmesi için herkese büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Önümüzdeki süreçte, yüzde 80 oranında vakaların temas kaynağını oluşturan hane içi ve işyeri temaslı vakaların önüne geçebilmek amacıyla kontrol ve denetim çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Halkımızın da bu süreçte bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz. Altını çizerek söylüyorum ki, akşamları ev ziyareti yapmayalım. Ziyaretçi kabul etmeyelim. Devlet-Millet işbirliği ile bu Covid-19 illetini yeneceğiz inşallah. Bu konuda çaba sarf eden başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesten Allah razı olsun"

Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Covid-19 Pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler. - ORDU

Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak
Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak
Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak
Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak

Tuncay Sonel, Kamu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da Covid-19'a karşı mahalle içi kontrol ve denetimler yapılacak - Son Dakika


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