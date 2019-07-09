Ordu'da hasta taşıyan ambulans ağaca çarptı: 4 yaralı

Ordu
'da hasta taşıyan ambulansın kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı. Akkuş
ilçesinden aldığı hastayı Ünye
Devlet Hastanesine götüren Abdurrahman Kırca
yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen ambulans, Ünye'ye bağlı Esentepe Mahallesi
mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Sürücü ile ambulansta görevli acil tıp teknisyenleri Dilek Ayan, Dilara Biber ile hasta yakını Saliha Çayıroğlu yaralandı.
Kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.