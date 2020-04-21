Ordu'da hasta ve yakınlarına ulaşım desteği - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan hasta ve yakınları, servis araçlarıyla evlerine ulaştırılıyor.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hastanelerde Kovid-19 tedavileri biten hastaların ve yakınlarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından evlerine ulaşımını sağlamak üzere 4 servis aracı tahsis edildiği belirtildi.

Hastanelerde tedavi gören ve karantina sürecini atlatan hastalar ve hasta yakınlarının özel dezenfekte edilen araçlarla ikametgahlarına taşındığı aktarılan açıklamada, cumartesi ve pazar günleri de sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla diğer hasta ve yakınlarının da belirlenen araçlarla evlerine taşınmasının sağlandığı kaydedildi.