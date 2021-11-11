Üye Girişi
Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor - Son Dakika

Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor

11.11.2021 16:19

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, hasta ve yaşlılara üçüncü doz aşıları evlerinde yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, hasta ve yaşlılara üçüncü doz aşıları evlerinde yapılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, Kovid-19'a karşı aşılama çalışmalarına devam ediyor.

Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Uzman Dr. Binnur Ün Aksoy'un koordinasyonunda hasta ve yaşlılara yönelik aşılama faaliyetleri de sürdürülüyor.

Sağlık ekipleri tarafından telefon aracılığıyla bilgilendirilen vatandaşlara, evlerinde üçüncü doz aşıları yapılıyor.

Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi'nde yatağa bağımlı yaşayan 93 yaşındaki Osman ve 92 yaşındaki eşi Nedime Güler'e üçüncü doz aşıları yapıldı.

Çiftin oğlu Mehmet Güler, ilgilerinden dolayı sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor
Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor
Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor
Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Ordu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selfie çeken kadın uçuruma düştü! Yardıma giden askeri araç da uçuruma yuvarlandı: 1'i asker 2 yaralı 20:41 Selfie çeken kadın uçuruma düştü! Yardıma giden askeri araç da uçuruma yuvarlandı: 1'i asker 2 yaralı Galatasaray'da 20:25 Galatasaray'da "Haklı galibiyet" krizi çözüme ulaştı! Burak Elmas, Rezan Epözdemir'in istifasını reddetti İletişim Başkanı Altun: Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacağız 19:44 İletişim Başkanı Altun: Başak Cengiz cinayetinde yargılama sürecinin takipçisi olacağız
Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi 19:35 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap 19:05 Erdoğan'la görüşmede koltuk krizi yaşandı mı? Karamollaoğlu'ndan çok konuşulan görüntülere cevap Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek 17:31 Bolu Belediyesi'nden gündem olacak nikah tarifesi: Üçüncü kez evlenen 50 bin lira, yabancılar 100 bin lira ödeyecek
Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 16:11 Samuray kılıcıyla öldürülen genç kadının nişanlısı yürek dağladı: Onu almaya gidecektim, cenaze arabasıyla getirdim 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri
20:37 Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş
20:24 Galatasaray'da "Haklı galibiyet" krizi çözüme ulaştı! Burak Elmas, Rezan Epözdemir'in istifasını reddetti
20:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor
20:05 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in arkadaşının paylaşımı yürek parçaladı
19:47 Millilerin idmanında farklı görüntüler! Kalecilerin taktığı gözlüğün sebebi anlaşıldı
19:44 Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var
19:41 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 11 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
19:34 Son Dakika: Erdoğan'dan ABD'nin Dedeağaç'a askeri sevkiyatına tepki: Yunanistan, ABD'nin bir üssü haline geldi
19:32 Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:13 Galatasaraylı yönetici tarih verdi! Fatih Terim belgeseli Ocak 2022'de izleyicinin karşısına çıkacak
Polis Özel Harekat timleri yapılan törenle Suriye'ye uğurlandı Polis Özel Harekat timleri yapılan törenle Suriye'ye uğurlandı         
20:48
Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş Başak Cengiz'i kılıçla katleden caniyi babası anlattı! Tavırlarıyla hakimi delirtmiş         
20:38
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmuyor         
20:22
Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var Koronavirüs sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülen Hakan Ural'dan haber var         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 297 kişi vefat etti, 24 bin 898 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anı görüntüleri ortaya çıktı         
16:38
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e yanıt: Başlatan siz, bitiren biz oluruz         
15:51
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 20:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hasta ve yaşlıların üçüncü doz aşıları evlerinde uygulanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement