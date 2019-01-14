Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hastaneden Kaçmaya Çalışan Tutuklu Vuruldu

Ordu'da Hastaneden Kaçmaya Çalışan Tutuklu Vuruldu

1 saat önce

Ordu'da, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçmaya çalışan tutuklu, polis memurunun ateş etmesi sonucu yaralandı.

Ordu'da Hastaneden Kaçmaya Çalışan Tutuklu Vuruldu, System.String[]
Ordu'da, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçmaya çalışan tutuklu, polis memurunun ateş etmesi sonucu yaralandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında, hakkında biri cezaevinden firar olmak üzere 3 ayrı yakalama müzekkeresi bulunan M.G'nin (27) infaz ekibince yakalandığı ve gerekli işlemler için adliyeye sevk edilerek tutuklandığı belirtildi.

Bu kişinin cezaevine teslimi öncesi Ünye Devlet Hastanesi'nden gerekli doktor raporu alınması sonrası çıkışta yanında bulunan iki polis memurunu iterek koşar vaziyette devlet sahil yoluna kaçtığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peşinden takip eden infaz ekibi görevlisi polis memuru kaçan kişinin ayaklarına doğru bir el ateş etmiş, her ikisinin de koşar vaziyette olması, sahil yolunun yoğun trafiği gibi nedenler ile şüpheli M.G. yaralanmıştır. Yaralanan şüpheli M.G, hastanede tedavi altına alınmış olup polis memuru da gözaltına alınmıştır. Konu hakkında cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli ve idari tahkikata başlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:25 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
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