Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hastaneden Kaçmaya Çalışan Tutuklunun Vurulması

Ordu'da Hastaneden Kaçmaya Çalışan Tutuklunun Vurulması

2 saat önce

Ordu'da, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçmaya çalışan tutukluyu ateş ederek yaralayan polis memuru tutuklandı.

Ordu'da Hastaneden Kaçmaya Çalışan Tutuklunun Vurulması, System.String[]
Ordu'da, sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kaçmaya çalışan tutukluyu ateş ederek yaralayan polis memuru tutuklandı.

Ünye ilçesinde tutuklanan ve sağlık kontrolü için getirildiği Ünye Devlet Hastanesi çıkışında iki polis memurunu iterek kaçmaya çalışan M.G'yi (27) yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan polis S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan M.G'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Ünye ilçesinde, 14 Ocak Pazartesi günü, hakkında biri cezaevinden firar olmak üzere 3 ayrı yakalama müzekkeresi bulunan M.G, infaz ekibince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Cezaevine teslimi öncesi Ünye Devlet Hastanesi'nden gerekli doktor raporu alınması sonrası çıkışta yanında bulunan iki polis memurunu iterek devlet sahil yoluna kaçan M.G, kendisini takip eden polis memurunun ayaklarına doğru ateş açması sonucu yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:40 Kaynak: AA

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