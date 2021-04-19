"Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesiyle engellilerin istekleri dinleniyor - Son Dakika

Ordu Valisi Tuncay Sonel, ocak ayı itibarıyla "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesi kapsamında Ordu genelinde tespit ettikleri 40 bin 435 engelliye ulaştıklarını ve bugün itibarıyla da 26 bin 860 engelli vatandaşın evlerine gidilerek kendilerinin ziyaret edildiğini bildirdi.

Vali Sonel'in yürüttüğü "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde 19 ilçedeki engelliler tespit edildi.

Bu doğrultuda çeşitli engelleri olan Ensar Ferhat Avcı, Mert Can Şen, Melisa Şahinkaya, Yusuf Ayaz Kahraman ve Tolga Akyıldız'ı evlerinde ziyaret eden Vali Sonel, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Devlet olarak vatandaşların ilettiği sorunlarını çözmek ve ihtiyaçlarını gidermek için her zaman yanlarında olduklarına işaret eden Sonel, ailelerin isteklerinin bir an önce karşılanması için talimat verdi.

Selimiye Mahallesi'nde annesiyle yaşayan 46 yaşındaki bedensel engelli Afitap Yılmaz'ı da ziyaret eden Sonel, Yılmaz'ın engelli aracının aküsünün bittiğini söylemesi üzerine, "Aküyü hemen alıyoruz. Onu dert etmeyin. Bizler her daim sizlerin yanındayız. Devletimiz her daim sizlerin yanında ve emrindedir." dedi.

Sonel, son olarak aynı mahallede yaşayan zihinsel engelli Yunus Kırca ve Mehmet Ölmez'i de ziyaret ederek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

"Hazirana kadar inşallah tüm engelli vatandaşlarımızın evlerine giderek onlara ulaşacağız"

Sonel, projeye ilişkin gazetecilere, Ordu'nun 19 ilçesinde, devletin şefkatini, merhametini ve sıcaklığını yetim ve öksüz çocuklara, şehit ailelerine, gazilere ve yaşlılara göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Ocak ayı itibarıyla "Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün" projesi kapsamında Ordu genelinde tespit ettikleri 40 bin 435 engelliye ulaştıklarını ve bugün itibarıyla da 26 bin 860 engelli vatandaşın evlerine gidilerek kendilerinin ziyaret edildiğini belirten Sonel, "19 ilçemizde haziran ayına kadar inşallah tüm engelli vatandaşlarımızın evlerine giderek onlara ulaşacağız." dedi.

Sonel, devletin engellilere sunduğu çok büyük imkanlar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Unutulan, en ücra köşede bu imkanlardan haberi olmayan engelli vatandaşlarımız olabilir ya da engeli olan vatandaşlarımızın bazı ihtiyaçları oluyor. Evinin camı kırık mı? Hava soğuksa sobaları yanıyor mu? Evinde eksiği var mı? Buna benzer şekilde ev ortamları görülüyor. Pandemi şartlarına uygun bir şekilde bu projemize devam ediyoruz."