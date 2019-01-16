Ordu'da Hava Ulaşımına Rüzgar Engeli

Ordu'daki şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inemeyen uçaklar, Samsun'a yönlendirildi.

Ordu'daki şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na inemeyen uçaklar, Samsun'a yönlendirildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün başlayan ve sabah etkisini artıran şiddetli rüzgar sonucu Ankara Esenboğa ile İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından havalanan 3 uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na inemedi.



Bunun üzerine 3 uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.



Şiddetli rüzgarın etkisini azaltmasının ardından seferlerin normale döneceği öğrenildi.

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