Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
1 saat önce
Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Ordu- Giresun
Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri sis nedeniyle gerçekleştirilemedi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
(DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürmesi üzerine Ankara
Esenboğa Havalimanı ile İstanbul Atatürk
ve Sabiha Gökçen
Uluslararası havalimanlarından yapılması beklenen 6 sefer iptal edildi.
Sis nedeniyle bazı uçaklar da Samsun Çarşamba
ve Trabzon
havalimanlarına yönlendirildi.
DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.
Öte yandan yoğun sis ve elverişsiz hava şartları sebebiyle dün de 5 sefer yapılamamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:38 Kaynak: AA
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