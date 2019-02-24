Son Dakika Haberleri: Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

1 saat önce

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri sis sebebiyle iptal edildi.

Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli, System.String[]
Ordu- Giresun Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri sis sebebiyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılması beklenen 3 sefer iptal edildi.

DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: AA

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