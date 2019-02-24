Ordu'da Hava Ulaşımına Sis Engeli
1 saat önce
Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri sis sebebiyle iptal edildi.
Ordu- Giresun
Havalimanı'nda yapılması planlanan uçak seferleri sis sebebiyle iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri
(DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürmesi üzerine Ankara
Esenboğa ile İstanbul Atatürk
ve Sabiha Gökçen
havalimanlarından yapılması beklenen 3 sefer iptal edildi.
DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:33 Kaynak: AA
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