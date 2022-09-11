Ordu'da hayatını kaybeden hemşire için çalıştığı hastanede tören düzenlendi

Ordu 'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi için görev yaptığı Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tören yapıldı.

Kaynak: AA

Araştırma, Çelebi, Ordu, Güncel, Son Dakika

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