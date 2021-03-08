Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi - Son Dakika

Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi

08.03.2021 18:09

Ordu'da hayatını kızı, Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastası yatalak eşi ile otizmli yetim yeğenine adayan kadın, Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın kadını seçildi.

Ordu'da hayatını kızı, Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastası yatalak eşi ile otizmli yetim yeğenine adayan kadın, Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın kadını seçildi.

Sadakati, şefkati ve sevgisiyle yaptığı örnek davranışıyla takdir toplayan Derya Gök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılın Kadını Ödülü'ne layık görüldü.

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Derya Gök'ü evinde ziyaret etti.

Derya Gök'e tüm kadınlar adına çiçek ile plaket takdim eden heyet, Gök'ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Aynı zamanda ev ziyaretinde otizmli yeğeni için kreş talebinde bulunan Gök'ün bu isteği de yerine getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tezcan, yaptığı açıklamada, Yılın Kadını Ödülü'nün, hasta eşi ve otizmli yeğenine bakan bir çocuk annesi Derya Gök'e verildiğini söyledi.

Kadınların farklı bir timsali olan Derya Gök'ü evinde ziyaret ettiklerini ifade eden Tezcan, "Biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bugüne has olarak düşünmüyoruz. Yılın 365 günü de kadınlarımızın günüdür. Yine de bugünün önemi dolayısıyla tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutlarken, acısını ve tatlısını da paylaşmak istiyoruz. Bugün bir kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Çünkü kadınlarımızın farklı bir timsali olan Derya hanım hem hasta olan eşine hem de çocuklarına anne, eş, kardeşin yapabileceğinin en doruk noktasında şefkat gösterdiğini öğrendik." diye konuştu.

Derya Gök ise, "Tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varız. Bugün beni onurlandıran Ordu Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yeğenimin kreş mağduriyetini de giderdikleri için çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.

Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi
Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi
Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi
Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi

subakut sklerozan panensefalit, Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar Günü, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Gazeteci Levent Gültekin'in saldırıya uğradığı anlar ortaya çıktı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik 3 puanı aldı Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık         
21:32
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dimitrios Pelkas, Konyaspor maçında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı         
21:08
Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:03
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunan hakem Sebastian Coltescu'nun cezası belli oldu         
19:44
Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi         
19:17
"Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı         
18:06
ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü         
17:16
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat'ın korkunç bir şekilde öldüğü ortaya çıktı         
11:23
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 21:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei