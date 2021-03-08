Hayatını kızı, SSPE hastası yatalak eşi ile otizmli yeğenine adayan kadın yılın kadını seçildi - Son Dakika

Ordu'da hayatını kızı, Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastası yatalak eşi ile otizmli yetim yeğenine adayan kadın, Büyükşehir Belediyesi tarafından yılın kadını seçildi.

Sadakati, şefkati ve sevgisiyle yaptığı örnek davranışıyla takdir toplayan Derya Gök, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından Yılın Kadını Ödülü'ne layık görüldü.

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Derya Gök'ü evinde ziyaret etti.

Derya Gök'e tüm kadınlar adına çiçek ile plaket takdim eden heyet, Gök'ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Aynı zamanda ev ziyaretinde otizmli yeğeni için kreş talebinde bulunan Gök'ün bu isteği de yerine getirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Tezcan, yaptığı açıklamada, Yılın Kadını Ödülü'nün, hasta eşi ve otizmli yeğenine bakan bir çocuk annesi Derya Gök'e verildiğini söyledi.

Kadınların farklı bir timsali olan Derya Gök'ü evinde ziyaret ettiklerini ifade eden Tezcan, "Biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bugüne has olarak düşünmüyoruz. Yılın 365 günü de kadınlarımızın günüdür. Yine de bugünün önemi dolayısıyla tüm kadınlarımızın bu özel gününü kutlarken, acısını ve tatlısını da paylaşmak istiyoruz. Bugün bir kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Çünkü kadınlarımızın farklı bir timsali olan Derya hanım hem hasta olan eşine hem de çocuklarına anne, eş, kardeşin yapabileceğinin en doruk noktasında şefkat gösterdiğini öğrendik." diye konuştu.

Derya Gök ise, "Tüm emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İyi ki varız. Bugün beni onurlandıran Ordu Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yeğenimin kreş mağduriyetini de giderdikleri için çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.