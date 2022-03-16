Ordu'da hayırsever iş insanının yaptırdığı ana sınıfları açıldı - Son Dakika
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Ordu'da hayırsever iş insanının yaptırdığı ana sınıfları açıldı

16.03.2022 16:28
Ordu'da hayırsever iş insanının yaptırdığı ana sınıfları açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hayırsever iş insanı Onur Şahin tarafından yaptırılan 2 ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde hayırsever iş insanı Onur Şahin tarafından yaptırılan 2 ana sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

İlçedeki Şehit Doğan Gökbulut İlkokulu'nda, Şahin'in annesi Emine ve babası Rahmi Şahin adına onarım ve donatımı yapılan ana sınıfları için açılış töreni düzenlendi.

Vali Tuncay Sonel, burada yaptığı konuşmada, okulun 1992 yılında Ağrı'da şehit olan Doğan Gökbulut'un ismini taşıdığını söyledi.

Ordu'nun eğitim alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığının destekleri, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının iş birliğiyle atağa kalktığını belirten Sonel, son 2 yılda kentte devlet ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla 718 derslikten oluşan 51 okulun eğitim öğretime kazandırıldığını vurguladı.

Sonel, insana yapılan en önemli yatırımın eğitim olduğuna işaret ederek, "Bu okulda çocuklarımız var, gonca gül misali evlatlarımız var. Yarın buradan doktorlar çıkacak, mühendisler çıkacak. Nobel ödülü alacak Türk bilim insanlarımız çıkacak, mühendislerimiz çıkacak. Bunlar ülkemiz adına gurur verici şeyler. Biz çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için hep beraber çalışacağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ise "Temel Eğitimde 10.000 Okul İyileştirme Projesi" çerçevesinde il genelindeki 60 okulda açık olan ana sınıflarının iyileştirme projesi kapsamına alındığını anlattı.

Proje doğrultusunda kentte 398 ana sınıfı şubesine ek olarak yeni açılanlarla toplam 475 ana sınıfı şube sayısına ulaşıldığını aktaran Vargeloğlu, özgüvenli, girişimci ve sosyal bireyler yetiştirmenin yolunun okul öncesi eğitimden geçtiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sonel, Şahin ve protokol üyeleri ile kurdele keserek ana sınıfların açılışını gerçekleştirdi.

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milli eğitim bakanlığı, Onur Şahin, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da hayırsever iş insanının yaptırdığı ana sınıfları açıldı - Son Dakika


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