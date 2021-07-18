Kınalı Koçlarla Bayram Sevinci - Son Dakika

Görev yaptığı her yerde yetim ve öksüz çocuklarımıza ayrı bir önem veren, devletin şefkat elini çocuklara uzatan Vali Tuncay Sonel, Kurban Bayramında da yetim ve öksüz çocukları unutmayarak, onlara bayram sevinci yaşattı. Vali Sonel, beraberinde İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte koyun ağıllarına girerek girerek, yetim ve öksüz çocuklarımıza verilecek kurbanlık koçları seçti. Hayırseverlerin desteği ile alınan ve özenle süslenen 268 kınalı koç, bugün araçlara yüklenerek 19 ilçemizdeki yetim ve öksüz çocuklarımıza gönderildi. Kınalı ve kurdele ile süslenmiş kurbanlık koçları yetim ve öksüz çocuklarımıza gönderen Vali Tuncay Sonel, yapmış olduğu açıklamada, "Daha önceki görev yerlerimizde olduğu gibi Ordu'muzda da Kurban Bayramında yetim ve öksüz çocuklarımız için kınalı koçlarımızı hazırladık. Kırmızı kurdele ile süsledik" dedi. "Müftülüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde 19 İlçemizde Kaymakam arkadaşlarımızın da bizzat takip etmesiyle yetim ve öksüz evlatlarımıza bu kınalı koçları Kurban Bayramı için evlerine gönderiyoruz" diyen Vali Sonel, "268 kınalı koçumuz yetim ve öksüz evladımızın evlerine bugün itibariyle teslim edilmeye başlandı. Çocuklarımız bayramın tadını yaşasın istedik" şeklinde konuştu. Kurbanlık koçların hayırseverlerin desteği ile alındığını belirten Vali Tuncay Sonel, "Allah hayırseverlerimizden razı olsun. Allah niyetlerini ve kurbanlarını kabul etsin" diyerek, emeği geçen dostlarına teşekkür etti. Bugün evlerinde görevli ekiplerden kınalı koçları teslim alan yetim ve öksüz çocukların heyecanı ve mutluluğu ise görülmeye değerdi. Kınalı kurbanlık koçları teslim alan yetim ve öksüz çocuklarımızın aileleri de, "Allah Sayın Valimizden razı olsun. Çok duygulandık. Hem çocuklarımız çok sevindi, hem de bizler mutlu olduk. Bizim için bu Kurban Bayramı daha da anlamı oldu. Bizlere bayram sevincini yaşatan devlet büyüklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır" diyerek, duygularını dile getirdiler. Vali Tuncay Sonel, Ordu genelinde tespit ettirdiği 2 Bin 112 yetim ve öksüz çocuğa birer mektup göndererek, 'eğer, annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, annenden veya babandan isteyeceğin şey ne olurdu? Bunu da bana yazarsan çok memnun olacağım' diye yazarak, çocuklardan isteklerini öğrenmiş ve yerine getirmişti.