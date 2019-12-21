Ordu'nun Mesudiye ilçesinde Hayvan Bakım Oteli ve Hayvan Kiralama Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Kentte hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amacıyla ilçede inşa edilen otel ve merkez için açılış töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada yaptığı konuşmada, merkezle bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayvan bakım otelinin, kendileri için çok önemli bir proje olduğunu ifade eden Güler, "İl dışına giderken ucuz fiyata elimizden çıkarmak durumunda kaldığımız hayvanları baharda tekrar pahalı bir fiyata almamak için bu otelde misafir edeceğiz. Satın almak istemeyenlere de kiralık vereceğiz. Bu çok çağdaş bir proje." dedi.

Bir inek alarak merkeze bağışladığını anlatan Güler, "Baharda da sütünü sağarak organik sütü buradan içeceğiz. Keçi projesi için de burası çok uygun. Hizmetlerimizin ucu, bucağı yok. Bu otellerin sayısını artıracak ve örnek olacağız." diye konuştu.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül de Güler'in kendilerini yönlendirmesiyle önemli bir projeyi ilçeye ve şehre kazandırmış olduklarını aktardı.

Vatandaşların, yazın memleketlerine geldiğinde hayvan alımı gerçekleştirdiğini, dönecekleri zaman ise hayvanlarını baktırabilecekleri bir yer olmadığı için ucuz fiyata elinden çıkarmak zorunda kaldığını anlatan Gül, "Bugünden itibaren hemşehrilerimiz gurbete gittiğinde hayvanlarını bizim bakım otelimize getirecek. Böylece hayvancılığın gelişmesine katkı sunacağız. Satın almak istemeyenler de kiralayabilecekler. Mesudiye'nin hayvancılık üssü olacağına dair kanıtımız bu yatırım oldu." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek merkezin açılışını yaptı.