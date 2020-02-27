Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası - Son Dakika
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Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası

6 saat önce

Gürgentepe ilçesinde yaklaşık dört ay önce, 2 büyükbaş hayvan çalınması olayının şüphelileri Tokat'ta yakalandı.

Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası, System.String[]

Gürgentepe ilçesinde yaklaşık dört ay önce, 2 büyükbaş hayvan çalınması olayının şüphelileri Tokat'ta yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hırsızlık olayıyla ilgili il ve ilçe jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrası, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişinin Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gürgentepe ilçesine getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedilerek, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceği vurgulandı.

Gürgentepe, Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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