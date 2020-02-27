Ordu'da hayvan hırsızlığı iddiası - Son Dakika

Gürgentepe ilçesinde yaklaşık dört ay önce, 2 büyükbaş hayvan çalınması olayının şüphelileri Tokat'ta yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hırsızlık olayıyla ilgili il ve ilçe jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonrası, olaya karıştığı iddia edilen 2 kişinin Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Gürgentepe ilçesine getirilen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği kaydedilerek, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam edeceği vurgulandı.