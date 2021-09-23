Hayvan oteli gurbetçilerin imdadına yetişiyor - Son Dakika

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde hizmet veren Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi, büyükbaş hayvanlarını bırakacak yeri olmayan çiftçilerden ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Mesudiye Belediyesi iş birliğinde iki yıl önce açılan tesis, büyükbaş hayvanlarını bırakacak yeri olmayanlara kolaylık sağlıyor.

Toplam 200 büyükbaş kapasiteli hayvan bakım oteli, yazın konakladıkları kırsal mahaller ve yaylalardan kış aylarında şehre dönen ya da il dışında yaşayıp hayvanlarını bırakacak yeri olmayan gurbetçilere hizmet veriyor.

Belirli bir ücret karşılığında kış boyunca bakım otelinde beslenen ve sigortalanan büyükbaşlar, sahipleri tarafından istenildiği zaman geri alınıyor.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, gazetecilere, hayvan bakım otelinin iki yılı geride bıraktığını, üçüncü senesine girdiğini söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle kurdukları Büyükbaş Hayvan Bakım Oteli ve İnek Kiralama Merkezi'nin beklentilerinin üzerinde ilgi gördüğünü belirten Gül, "Otelimize şu anda çevre ilçelerimizden de hayvanlarını bırakmak isteyen besicilerimiz oluyor. Hayvan sahipleri bizlere ulaşarak taleplerini iletiyor. Bulundukları ilçeye ekiplerimiz giderek hayvanlarını teslim alıyorlar. Bu proje gerçekten de ilçemiz ve bölgemiz için örnek oldu." dedi.

Gül, hayvanları konforlu bir ortamda ağırladıklarına işaret ederek, "Güz ve kış aylarında hayvanlarını bizlere bırakan vatandaşlarımız yaza doğru geri alıyorlar. Bazen tek olarak bıraktıkları hayvanlar bu zaman zarfı içinde yavruluyor, 2 hayvan teslim ediyoruz. Şu an merkezimizi tam kapasite olacak şekilde hazırladık. Kapılarımızı 19 ilçemizdeki çiftçilerimize açtık." diye konuştu.