Ordu'da hayvanlar için konforlu alan - Son Dakika
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Ordu'da hayvanlar için konforlu alan

6 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan Hayvan Barınağının bulunduğu alanı 3 dönümden 8 dönüme çıkarıyor.

Ordu'da hayvanlar için konforlu alan, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan Hayvan Barınağının bulunduğu alanı 3 dönümden 8 dönüme çıkarıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Altınordu Karapınar Mahallesi'nde bulunan sokak hayvanları geçici bakım evinin 3 dönümlük alanı 8 dönüme çıkarılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Karapınar'da başlattığımız çalışmalar kapsamında kapasiteyi artırarak hayvanlara rahatlama sağlayacağız. Röntgen ve ultrason cihazı yerleştireceğimiz merkezde köpek ve kedi cinsi bütün hayvanların bakımını yapabileceğiz. Öte yandan Büyükşehir Belediyemizce Ünye'deki hayvan sevkıyat merkezinin kapasitesini iki katına çıkaracağız. 19 ilçede hayvanseverlerin belirlediği noktalara köpek kulübeleri yerleştirecek ve il genelinde iki ayrı noktada hayvan gömü alanları oluşturacağız" dedi.


300 hayvana hizmet verilebilecek


Hayvanlara konfor sağlayacak adımların atıldığını belirten Şişman, "Soğuk havaya yönelik önlemler de şimdiden alındı. Kulübe sayılarını hızlıca artırmaya devam ediyoruz. Şimdi barınaktaki bütün hayvanlar kulübelerin içerisinde. Burada hiçbir hayvan soğukta ve yağmurda kalmıyor. Yapacağımız çalışma ile aynı anda tedavi, kısırlaştırma ve geçici bakım olarak 300 hayvanı misafir edebilecek potansiyele kavuşacağımızı öngörüyoruz. Köpek ve kedi cinsi bütün hayvanların bakımı burada yapılabilecek. Buraya röntgen ve ultrason cihazı koyacağız. Gelen hayvanların röntgenleri çekilerek tedavileri sağlanacak" diye konuştu.


Her ilçeye 20 tane köpek kulübesi yerleştirilecek


Karapınar'daki çalışmaların yanı sıra Ünye ilçesindeki hayvan sevkıyat merkezinin kapasitesinin de iki katına çıkarılacağını kaydeden Genel Sekreter Yardımcısı Şişman, "Ünye'deki hayvan sevkiyat merkezinin kapasitesini iki katına çıkaracağız. Oraya da köpek kulübelerini yerleştireceğiz. Hayvanseverler ve hayvan federasyon temsilcileri ile görüştük. Ordu genelinde hayvanseverlerin belirlediği alanlara her bir ilçeye en az 20 tane, yaylalar da dahil olmak üzere açık alanlara köpek kulübeleri yerleştireceğiz. Böylece hayvanları kışın soğuktan yazın da sıcak havadan korumuş olacağız. Barınaklarımızda olmayan, doğal hayatta yaşamlarını sürdüren sokak hayvanları için minimum 400 köpek kulübesini doğaya bırakacağız" ifadelerini kullandı.


Hayvan gömü alanları oluşturulacak


Hayvanların haklarını gözeterek çalışmaları bu doğrultuda yapacaklarını söyleyen Şişman, "Bir tane Altınordu'nun üst tarafına bir tane de Fatsa ve Ünye bölgelerinin üst tarafına olmak üzere hayvan gömü alanı kuracağız. Buna hayvan mezarlığı da diyebiliriz. Bir şekilde bizim barınaklarımızda ölen hayvanları oralara gömeceğimiz gibi hayvanseverler de ölen hayvanlarını bu alanlara gömebilecekler. Onlar da bir canlı. Bir insan vefat ettiğinde uygun bir yere defnediliyorsa bu hayvanları da uygun bir yere gömmek bizim görevimiz. Diğer türlü yol kenarlarına ve çöp konteynerlerine atılıyor. Bir canlıya böyle davranmak da hoş olmuyor. Onların haklarını da gözeterek o şekilde davranmak istiyoruz" diye konuştu. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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