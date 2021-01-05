Ordu'da her ilçeye ayrı meyve - Son Dakika

Ordu'da her ilçeye ayrı meyve

05.01.2021 14:50
Ordu'da her ilçeye ayrı meyve, System.String[]

Ordu'da, gelir getirici ürün çeşitliliğinin artırılması ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi.

Ordu'da, gelir getirici ürün çeşitliliğinin artırılması ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. "İsmiyle Özdeşleşen Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" projesi kapsamında, Altınordu, Gülyalı, Çatalpınar, Ünye ve Ulubey ilçelerinde yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Ordu'da ilçe ve mahalleler isimleriyle özgü fidanlarla buluşturuluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla başlayan projede ilk olarak Kestane Mahallesi'ne kestane fidanları, Kirazlimanı Mahallesi'ne kiraz fidanları, Gülyalı ilçesine ise gül fidanı dikildi.

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi sonrası, projeyi il geneline yaymak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde adıyla özdeşleşen mahalleri tespit etti.

Cevizlik'e ceviz, Elmaköy'e elma, Töngezdüzüne töngel

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilçe belediyeleri iş birliğinde, "İsmiyle Özdeşleşen Mahallelerde Meyve Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında mahallelere özgü meyve fidanları seçildi.

Proje kapsamında Ünye ilçesi Cevizdere mahallesi, Ulubey ilçesi Cevizlik mahallesi, Çatalpınar ilçesi Elmaköy mahallesi ve Perşembe ilçesi Töngeldüzü mahallesinde toplamda 850 adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Atıl durumdaki tarım arazileri değerlendirilecek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yapılan çalışmaların gelecek nesiller için güzel bir ışık olacağını söyledi. Projeyle birlikte atıl durumdaki tarım arazilerinin de değerleneceğini belirten Başkan Güler, "19 ilçemizde ismi ile müsemma olan mahallelerimize fidan dikimi yapıyoruz. Mahallelerimizde kurulan bahçe tesisleriyle mahallenin geçmişle bağının tekrar kurulması sağlanacak, beklenen verimin alınması halinde de ilgili meyvelerin bu mahallelerdeki dikim alanları genişletilebilecek. Güzel ilimize hayırlı olsun" dedi.

Muhtarlardan başkan güler'e teşekkür

Perşembe Töngeldüzü Mahallesinde çiftçilik yapan Mahalle Muhtarı Necmetdin Belen, verimsiz olan fındık bahçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle töngel (muşmula) fidanlarını toprakla buluşturduklarını söyledi. Belen açıklamasında, "Mahallemiz adını töngel meyvesinden alıyor. Biz de bu ürünü tekrar mahallemizde yetiştirmek için çalışma başlattık. Büyükşehir ve ilçe tarım müdürlüğünün destekleri ile töngel fidanlarının dikimine başladık. Verdikleri desteklerden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Fidanlar toprakla buluştu

Ulubey Cevizlik Mahallesi Muhtarı Kadir Akçay ise "Dedelerimiz anlatırdı. Mahallemizde çok fazla ceviz olduğu için buradan geçenler yolda ceviz yedikleri için mahallemizin adı Cevizlik olarak vermişler. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, yıllar sonra yeniden ceviz fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Ben desteklerinden dolayı, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu'da her ilçeye ayrı meyve
Ordu'da her ilçeye ayrı meyve
Ordu'da her ilçeye ayrı meyve
Ordu'da her ilçeye ayrı meyve

Hisarcık, Ceviz, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da her ilçeye ayrı meyve - Son Dakika Ekonomi


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