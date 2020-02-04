Ordu'da heyelan: 12 konut tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan: 12 konut tahliye edildi - Son Dakika

Ordu'da heyelan: 12 konut tahliye edildi

6 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 12 konut tahliye edildi.

Ordu'da heyelan: 12 konut tahliye edildi, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 12 konut tahliye edildi.

Aybastı ilçesi Toygar Mahallesi'nde akşam saatlerinde 2 farklı noktada meydana gelen heyelan sonucu tedbir amaçlı 12 konutun tahliye edildiği belirtildi. Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Seddar Yavuz'un talimatları ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanlarının bölgeye gidilerek yerinde gözlemsel inceleme yaptığı belirtildi. Açıklamada, heyelanlı sahada hareketlilik olduğu gözlemlendiğine dikkat çekilerek, "Bu sebeple bir sonraki incelemeye kadar (yarın) tedbiren 12 konut can ve mal güvenliği açısından boşaltılmıştır. Boşaltılan 12 binanın 3'ü boş durumdadır" denildi.

Öte yandan yine Aybastı ilçesi Sağlık Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu bir mahalle neredeyse tamamen yok olmuş, 31 bina ve bir de cami yıkılmıştı.

(İHA)

Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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