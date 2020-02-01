Ordu'da heyelan - Son Dakika
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Ordu'da heyelan

6 saat önce

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

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Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye, ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:42 Kaynak: AA
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