Ordu'da heyelan - Son Dakika

Ordu'da heyelan
6 saat önce
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:42 Kaynak: AA
Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.
Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye, ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.
Son Dakika Babasının silahı ile oynayan 17 yaşındaki Armağan, kendini vurdu İstanbul'da toplu taşıma araçlarında maske kullananların sayısı her geçen gün artıyor Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!