Ordu'da heyelan - Son Dakika

Ordu'da Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Mahallesi mevkisinde heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kayan toprak birikintisi ve taş parçaları, Karadeniz Sahil Yolu'na döküldü.

Yolun Giresun istikameti, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Güvenlik güçlerinin tedbir aldığı bölgeye ambulanslar sevk edildiği öğrenildi.

Olayda karı koca yaralandı

Heyelan sırasında bölgede bulunan iki kişinin üzerine, yamaçtan sürüklenen bir miktar toprak ve taş parçası döküldü. Karı koca oldukları öğrenilen bu kişilere, çevredekiler yardım etti. Hafif yaralanan çift, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolda biriken toprak ve taş parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in açıklaması

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, olay yerine gelerek incelemeler yaptı.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, toprak kaymasının ardından ekiplerin olaya hemen müdahale ettiğini söyledi.

Yolda temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Güler, "Allah'tan daha büyük bir sıkıntı olmadı, arkadaşlar da gerekli tedbirleri alıyorlar. Arkadaşlara önerdim, yolu karşı şeritten çift yönlü verecekler." dedi.

Güler, kayaların kaldırılmasının ardından yolun hızla ulaşıma açılacağını sözlerine ekledi.

Heyelan anı kamera kayıtlarına yansıdı

Heyelan anı, olayın yaşandığı bölgeye doğru seyreden Büyükşehir Belediyesine ait yolcu midibüsünün kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda midibüsün birkaç saniye ile toprak altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.

Heyelanı fark eden midibüs şoförünün, aracın hızını düşürdükten sonra geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı kayıtlarda yer alıyor.

Vali Seddar Yavuz'un açıklaması

Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yavuz, gazetecilere, heyelan dolayısıyla yola düşen malzemelerin kaldırılması çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Heyelanın meydana geldiği bölgenin üst kısmında bulunan üç binada ilgili kurum ekiplerince inceleme yapıldığını ifade eden Yavuz, tedbir amacıyla bu binaların boşaltılacağını vurguladı.

İki katlı binalardaki toplam 6 dairede 17 kişinin yaşadığını dile getiren Yavuz, güvenlik amacıyla bu kişileri başka yerlere nakledeceklerini kaydetti.

"Heyelanın altında kalmaktan son anda kurtulduk"

Şenel Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay sırasında eşi Dürdane Aktaş ile bölgede bulunduklarını söyledi.

Aktaş, yürüdükleri sırada bir ses duyduğunu belirterek, "Duvarda çatlama oldu. Karşı şeride geçmeye çalışırken heyelan oldu." dedi.

Heyelanın altında kalmaktan son anda kurtulduklarını ifade eden Aktaş, "Eşim kalıntıların arasında kaldı. Elleri, ayakları kayaların içindeydi. Kafasından yaralandı. Elinde, kolunda yara vardı, ağzından da kan geldi. O anda çok korktuk, şoka girdik." diye konuştu.

Çevredeki vatandaşların kendilerine yardım ettiğini, ardından da ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'nde getirildiklerini vurgulayan Aktaş, eşinin tedavisinin sürdüğünü, kendisinin de olay sırasında oluşan küçük çaplı sıyrıklar ve ağrılar nedeniyle ayakta tedavi gördüğünü sözlerine ekledi.