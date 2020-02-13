Ordu'da heyelan - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da heyelan - Son Dakika

Ordu'da heyelan

6 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy bölgesinde eski sahil yolunda heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.

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Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy bölgesinde eski sahil yolunda heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı.


Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi Kuştepe mevkisinde Yalıköy ile Medreseönü Mahallelerini birbirine bağlayan yol üzerinde meydana gelen heyelanın toprak altındaki su doygunluğundan meydana geldiği belirtiliyor. Heyelan sebebiyle araçlar Kutluca Mahallesi Sapağı'ndan giriş yaparak Karşıyaka Mahallesi güzergahından Yalıköy merkeze inerek sahil yoluna geçiş yapabiliyor.


Mahalle sakinlerinden Murat Aydın, "Karayolları burada heyelanlar olduğunda takviye yapıp burayı tadilatla onarıyor. En son ise aradaki mesafe bayağı bir açıldı ve uçuk oluştu. Arabalar şu an için geçemiyor. Burası için geçici değil kalıcı bir çözüm istiyoruz. Yamama yöntemi ile burası yine aynı olur belli zaman sonra. Her gün biz fark ediyoruz santim santim kayıyor. Yetkililer geliyor burada tadilatını yapıyorlar sonrasında yine aynı durum söz konusu oluyor. Burada yaşayan halkımız son heyelandan dolayı zarar görmedi fakat ilerisi için ne olur onu bilemeyiz" dedi.


Heyelandan dolayı tedirgin olduklarını belirten Rıza Yurt ise, "Birçok kez bu bölgede heyelan oldu ve kara yolları ekipleri burada tadilatlarını yaptılar. Heyelan olan yerin altından su sızıyor ve devamlı yolda çatlaklar oluşturuyor. Ulaşım bu bölgeden tali yoldan sağlanıyor. Çok dik ve rampa olan tali yolda eğer kış şartları ağır olsaydı araçlar maalesef gidemezdi. Köy yolu ile alternatif yol olmaz. Buranın çok çabuk onarılması gerekiyor" diye konuştu.


Fatsa ilçesine Yalıköy Mahallesi'nde yolcu taşıyarak geçimini sağladığını söyleyen dolmuş şoförü Abdullah Aydın, "Yol onarımı yapılırken buradaki su gideri kapatıldı. Su gideri de kapatıldığı için burası da devamlı gün aşırı uçuyor. Su giderinin yeniden yapılıp tam anlamıyla artık burada bu heyelanın olmayacak şekilde tamiri yapılması gerekiyor. Dolmuşçuyuz ve burası yüzünden şuan mağdur durumdayız" ifadelerini kullandı.


Heyelan olan bölgenin altında su kaynağının olduğunu belirten Çetin Aşık ise, "Dolgu yapılsa da burada su kaynağı yüzünden tutmuyor. Buranın altına suyun rahatça geçebileceği bir buz koyulursa bizce bu sıkıntı daha olmaz" şeklinde konuştu. - ORDU

Yalıköy, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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