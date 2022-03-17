ORDU'DA RÖGAR TAŞMASIYLA HEYELAN; 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ORDU'DA RÖGAR TAŞMASIYLA HEYELAN; 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

17.03.2022 17:47

ORDU'nun Kumru ilçesinde kar ve yağmur suları nedeniyle rögarın taşması sonucu heyelan meydana geldi.

ORDU'nun Kumru ilçesinde kar ve yağmur suları nedeniyle rögarın taşması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda bir sitenin perde duvarı yıkılırken, ev ile bir işyerinde hasar oluştu. Çevrede riskli 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

İlçeye bağlı Samur Mahallesi'nde akşam saatlerinde 9 katlı 3 bloğun bulunduğu Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar taştı, heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası sitenin perde duvarı yıkıldı. Toprak ve suların ulaştığı sitenin aşağısındaki bir ve iş yerinde hasar oluştu. İhbarla bölgeye gelen AFAD ve belediye ekipleri, önlem alıp, heyelan bölgesini güvenlik şeridiyle çevirdi. Ekipler, bölgede temizlik çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle risk oluşturan 3 binada yaşayan 12 vatandaş da tedbir amaçlı tahliye edildi.

YORUMLAR
500
Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi HEYELANDA KAYALARIN YANINA DÜŞTÜĞÜ 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ HEYELANDA KAYALARIN YANINA DÜŞTÜĞÜ 5 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA RÖGAR TAŞMASIYLA HEYELAN; 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Vatandaşlar anında tepki gösterdi! Lüks otomobili benzinle yıkadı
17:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi yenilenmeyen Berke Özer, Galatasaray ile görüşmeye başladı
17:28 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından bardak çıktı
17:28 Erdoğan, Putin'le telefonda görüştü! İki lideri Ankara'da buluşturma teklifini tekrarladı
17:05 Tanga bikinisiyle sokakta direk dansı yapan kadın, sürücüleri hayretler içerisinde bıraktı
16:55 Merakla beklenen maç bugün! Galatasaray'a çok iş düşüyor! Barcelona'yı eleyemezsek Avrupa Ligi'ne veda edeceğiz
16:43 Komedyen Özdemir Akşener'i etiketleyip sordu: Babam soruyor, ne diyim Meral Hanım?
16:41 4. yılını kutlayan Rosebella Kozmetik, Tüketici Kalite Ödülü'ne layık görüldü
16:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli karar! Eski dönem milletvekilleri bir araya geliyor
16:34 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna liderlerinin bir araya gelme olasılığı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 18:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: ORDU'DA RÖGAR TAŞMASIYLA HEYELAN; 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement