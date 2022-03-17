Ordu'da heyelan; 3 bina tahliye edildi (2) - Son Dakika
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Ordu'da heyelan; 3 bina tahliye edildi (2)

17.03.2022 20:40
Ordu'da heyelan; 3 bina tahliye edildi (2)

VALİ SONEL: 120 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİOrdu'nun Kumru ilçesine bağlı Samur Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda tahliye edilen bina sayısı arttı.

VALİ SONEL: 120 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ

Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Samur Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda tahliye edilen bina sayısı arttı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kumru İlçemizde heyelan riski nedeniyle bir apartmandaki 37 daireyle üç müstakil binadaki 11 daire olmak üzere toplam 48 dairede yaşayan 120 vatandaşımız güvenlik ve tedbir amaçlı KYK Yurdu, kamu misafirhaneleri ve akrabalarının yanına geçici olarak yerleştirilmişlerdir. Geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.


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Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan; 3 bina tahliye edildi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da heyelan; 3 bina tahliye edildi (2) - Son Dakika
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