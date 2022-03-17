Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı - Son Dakika
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Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı

17.03.2022 17:56
Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı

Ordu'nun Kumru ilçesinde kar sularının da erimesiyle birlikte taşan rögar, heyelana neden oldu.

Ordu'nun Kumru ilçesinde kar sularının da erimesiyle birlikte taşan rögar, heyelana neden oldu. Heyelanın ardından bölgede bulunan bir sitenin istinat duvarı yıkıldı, alt caddede bulunan 3 binadaki 15 daire ve 3 iş yeri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 bloklu ve 36'şar daireli Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar, taşarak perde altından akmaya başladı. Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan eve ulaştı. Olaya, Ordu Su ve Kanalizasyon İşleri (OSKİ) ekipleri ile Kumru Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Oluşan heyelanın ardından dün alt kısmı boşalan Kınalı Kent Sitesi'nin istinat duvarı bugün yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri, alanda çalışma başlattı. Ekipler alanda güvenlik çemberi oluştururken, istinat duvarının yıkıldığı sitenin alt caddesinde bulunan 3 binada toplam 15 daire ile 3 işyeri boşaltıldı.

Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, AFAD görevlileri ve yetkililer, heyelanın yaşandığı alanda inceleme yaptı. - ORDU

Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı
Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı
Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı

YORUMLAR
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Toprak Kayması, Kumru, Ordu, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da heyelan: 3 binada 15 daire boşaltıldı - Son Dakika
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