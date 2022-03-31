ORDU'DA HEYELAN; 6 EV HASAR GÖRDÜ, 1 EVE TAHLİYE - Son Dakika
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ORDU'DA HEYELAN; 6 EV HASAR GÖRDÜ, 1 EVE TAHLİYE

31.03.2022 17:45
ORDU'DA HEYELAN; 6 EV HASAR GÖRDÜ, 1 EVE TAHLİYE

ORDU'nun Ünye ilçesinde karın ani erimesiyle heyelan meydana geldi.

ORDU'nun Ünye ilçesinde karın ani erimesiyle heyelan meydana geldi. Heyelanda 6 evde hasar oluşurken, 1 ev boşaltıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından, karın ani erimesiyle birlikte toprağa karışan kar suları, heyelanlara neden oluyor. Bugüne kadar 300'ü aşkın noktada heyelanın yaşandığı Ordu'da, Ünye ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Çifne Mevkisinde yeni bir heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası birçok evin duvarlarında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde 6 evde hasar tespit etti, 1 evin de riskli olması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Riskli alanda evlerini tahliye edenler, yakınlarının yanında yerleşti.

Öte yandan heyelan nedeniyle bazı yollarda da hasarlar oluştu.

ORDU'DA HEYELAN; 6 EV HASAR GÖRDÜ, 1 EVE TAHLİYE
ORDU'DA HEYELAN; 6 EV HASAR GÖRDÜ, 1 EVE TAHLİYE
ORDU'DA HEYELAN; 6 EV HASAR GÖRDÜ, 1 EVE TAHLİYE

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ORDU'DA HEYELAN; 6 EV HASAR GÖRDÜ, 1 EVE TAHLİYE - Son Dakika
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