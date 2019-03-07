Son Dakika Haberleri: Ordu'da Heyelan Afetzedeleri İçin Yeni Konut Yapılacak

Ordu'da Heyelan Afetzedeleri İçin Yeni Konut Yapılacak

1 saat önce

Ordu Valiliğince, Gölköy ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenen afetzedeler için konut inşa edileceği bildirildi.

Ordu'da Heyelan Afetzedeleri İçin Yeni Konut Yapılacak, System.String[]
Ordu Valiliğince, Gölköy ilçesinde meydana gelen heyelandan etkilenen afetzedeler için konut inşa edileceği bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1994 yılında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca ilçeye bağlı Sarıca Mahallesi'ndeki heyelanlı alan için yeni yapılaşmaya yasaklı bölge kararı alındığı belirtildi.

Bahse konu alanda heyelan aktivitesinin zaman içerisinde devam ettiğinin belirlendiği aktarılan açıklamada, "Heyelan afetinden şu an itibarıyla 67 bina (73 konut) etkilenmiş durumdadır. Özellikle son aylarda heyelan hareketliliğinin hız kazanmasından dolayı bölgede bulunan konutların can ve mal güvenliği için nakil edilmesi kararı alınmış, bölge sınırları biraz daha genişletilerek 'afete maruz bölge' kapsamına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Vali Seddar Yavuz'un, 5 Mart'ta ilgili ekiplerle heyelan bölgesine giderek incelemelerde bulunduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Konutları nakil edilecek vatandaşlarımıza Valiliğimizce kira yardımı yapılacaktır. Bölgede meydana gelen heyelanların sebebi ve alınacak önlemleri belirlemek üzere AFAD Başkanlığınca jeoteknik çalışma yaptırılacaktır. Afetzede vatandaşlarımız için hak sahipliği çalışması ve uygun yerleşim alanı tespitinden sonra yeni afet konutları inşa edilecektir. Enerji nakil hatlarında meydana gelen deformasyonlar, ilgili kurumlarca giderilmeye başlanmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Gölköy, Ordu, Güncel
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