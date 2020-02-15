Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı - Son Dakika

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Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı
7 saat önce
Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelene heyelanda, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:00 Kaynak: DHA
Ordu'nun Çamaş ilçesinde meydana gelene heyelanda, yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun duvarı çöktü. Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yolu ulaşama kapatırken, istasyon çevresindeki bazı evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekipler, olası riske karşı istasyondaki yakıtı başka tankerlere nakletme çalışması başlattı.
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