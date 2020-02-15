Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1 - Son Dakika

Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1

7 saat önce

Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1.

Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1

Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1

akaryakıt istasyonu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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