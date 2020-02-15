Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1 - Son Dakika

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Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1
7 saat önce
Ordu'da heyelan akaryakıt istasyonu duvarı çöktü, evler boşaltıldı-1. Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:10 Kaynak: DHA
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