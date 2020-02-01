Ordu'da heyelan alanı temizleniyor - Son Dakika
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Ordu'da heyelan alanı temizleniyor

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sahil kara yolu üzerinde meydana gelen heyelan olayı nedeniyle Perşembe istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ordu'da heyelan alanı temizleniyor, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde sahil kara yolu üzerinde meydana gelen heyelan olayı nedeniyle Perşembe istikametinden Altınordu ilçesi istikametine giden yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.


Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan Ordu Çevre Yolu ise ulaşıma açık olurken transit ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmıyor. Öte yandan, toprak kaymasının yaşandığı bölgede bulunan binalarda tehlike olup olmadığı ile ilgili teknik ekiplerce çalışma başlatılırken teknik ekiplerin raporları doğrultusunda gereken tedbirlerin alınacağı belirtildi.


Samsun-Ordu kara yolunda meydana gelen heyelanın olduğu bölgede yapılan temizleme çalışmasıyla ilgili yetkililerden bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, olayda yaralanan Dürdane Aktaş'ı da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, olay yerinde yaptığı incelemeler ve aldığı bilgiler doğrultusunda açıklama yaparak, "Toprak kaymasına arkadaşlarımız hızlıca müdahalede bulundular. Allah'tan daha büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Ekipler gerekli tedbirleri alıyorlar. Trafik tek şeritten sağlanacak. Kayalar büyük olduğu için kırılarak taşınacak. Olay nedeniyle bir vatandaşımız yaralandı. Çok daha büyük bir olayın yaşanmaması için Büyükşehir Belediyemiz gerekli önlemlerin alınması noktasında gayret gösteriyor. Kaya ve toprak parçalarını temizleyerek yolu ulaşıma açacağız" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bölgede hayata geçirilmiş olan uygulamayı da anlatan Başkan Güler, "Heyelan yaşanan yolun alt tarafını sağlıklı bir şekilde yapmıştık. Üst kısımlar da riskli görünüyor. Burayı da çok ciddi olarak ele alıp perde beton ve farklı uygulamalarla kademeli olarak ele alacağız. Yapacağımız çalışmalarla hem buranın yeniden şehirleşmesi noktasındaki projeleri uygulayacak hem de muhtemel toprak kaymalarını önlemiş olacağız. Kademe kademe yapacağımız çalışma ile yaşanabilecek benzer durumların önüne geçeceğiz. Hazırlanacak teknik rapor sonrası sağlam ve sağlıklı bir sistemi Ordumuza kazandıracağız" diye konuştu. - ORDU

Altınordu, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
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