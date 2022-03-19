Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı - Son Dakika
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Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı

19.03.2022 11:11

Ordu'da heyelan anı kamerada.

Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu istinat duvarı uçtu, elektrik direği devrildi. Direğin devrilme anı ise kameralara yansıdı.

Ordu genelinde etkili olan kar yağışının ardından eriyen kar suları, toprak zeminin yumuşamasına sebep oldu. Kumru ilçesinde 7 mahallenin geçiş yolu olan Duman Mahallesi'nde yumuşayan toprak zeminin kayarak heyelana neden olması sonucu yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Heyelanla birlikte burada bulunan elektrik direği de toprak zeminle birlikte kayarak aşağı uçtu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Elektrik direğinin telleri koparken, bölgeye sevk edilen elektrik arıza ekipleri alanda güvenlik önlemlerini alarak çalışma başlattı. Karayolu ekipleri de önlem aldı.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, kopan elektrik telleri onarılarak yeniden enerji verildi.

Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı
Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı
Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı

YORUMLAR
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Ordu'da eğitime kar engeli Ordu'da eğitime kar engeli Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Toprak Kayması, Kumru, Ordu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı - Son Dakika


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