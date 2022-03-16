Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu - Son Dakika
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Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu

16.03.2022 16:49

Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu Ordu'nun Kumru ilçesinde, kar sularının da erimesiyle birlikte rögar taşarak heyelana neden oldu.

Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde, kar sularının da erimesiyle birlikte rögar taşarak heyelana neden oldu. Bir evin içerisine çamur ve kanalizasyon suyu doldu.

Olay, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kınalı Kent Sitesi önünde bulunan rögar taşarak perde duvar altından akmaya başladı. Sitenin perde duvarı altından taşan suların etkisiyle oluşan heyelan, alt kısımda bulunan eve ulaştı. Evin içerisine pencereden çamur ve kanalizasyon suyu dolarken, eşyalar zarar gördü, maddi hasar oluştu.

Olay anlatan ve hasar gören evin sahibi Havva Göç, "Bugün burada göçük oldu. Yakacaklarım ile evim hasar gördü. Daha önceden bunu Kumru Belediyesi'ne bildirmiştik. Şuan neredeyse su camdan içeriye girecek. Şuan evimde döşemelerimin altı su çekti. Halen göçükler devam ediyor. Bu konu ile ilgili çok kez şikayetçi olduk ama çözüm bulunamadı. Ben zararımın karşılanmasını istiyorum" dedi.

Site duvarına ait beton perdenin alt kısmındaki toprak heyelan nedeniyle boşalırken, ilerleyen günlerde tehlike oluşturabileceği belirtildi. Öte yandan belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, polis ekipleri da alanda güvenlik önlemi aldı.

Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu
Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu
Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu
Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu
Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu
Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da heyelan bir evde hasara neden oldu - Son Dakika


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