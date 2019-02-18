Son Dakika Haberleri: Ordu'da Heyelan Nedeniyle 17 Bina Tahliye Edildi

Ordu'da Heyelan Nedeniyle 17 Bina Tahliye Edildi

49 dakika önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar gören 17 binadaki 26 konutta oturanlar tahliye edildi.

Ordu'da Heyelan Nedeniyle 17 Bina Tahliye Edildi, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar gören 17 binadaki 26 konutta oturanlar tahliye edildi. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. 

Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde önceki gün toprak kayması meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı. Zeminde kaymalar tespit edilen mahalledeki 17 binada 26 konutta oturanlar tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen vatandaşlara kira yardımı yapılacağı açıklandı. 

Mahallede incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan bölgesinde ikamet eden ailelerin ilk etapta akrabalarının yanına taşındığını, İlçe Kaymakamlığının koordinesinde de kiralık evlere çıkarılacağını belirtti. Ailelere kira yardımında bulunacaklarını açıklayan Vali Yazvuz, Uygun yerleşim alanı bulunmasıyla da heyelana maruz kalan vatandaşlar için afet konutları inşa edilecek dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: DHA

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