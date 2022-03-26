Ordu'da heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı - Son Dakika
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Ordu'da heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı

26.03.2022 13:23
Ordu'da heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu 3 ev ve bir ahır yıkıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu 3 ev ve bir ahır yıkıldı.

Güzelyalı Köy Mahallesi Mahalcık Sokak'ta kar yağışının ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle 3 ev ve bir ahır yıkıldı, risk altındaki 3 ev boşaltıldı. Ahırda bulunan 4 büyükbaş hayvan ile bir köpek telef oldu.

Yıkılan evlerden birinde yangın çıktı, mahalledeki aile kabristanlığında ve bazı bahçelerde de hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"Toprak hareketliliği halen devam etmekte"

Bölgede incelemelerde bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, gazetecilere yaptığı açıklamada, insan canına bir zarar gelmediğini ancak evlerin toprak altında kaldığını söyledi.

Devletin ilgili kurumlarının olay yerinde olduğunu vurgulayan Tören, "Yetkililerle mevcut alanı gezdik. Allah daha beterinden korusun. Teknik yetkililerden aldığım bilgiye göre toprak hareketliliği halen devam etmekte. Elektrik kontağından çıkan yangın, aynı zamanda toprak kaymasıyla birleşince vatandaşlarımızın evlerinde büyük hasara yol açtı." dedi.

Tören, gerekli tedbirlerin alındığını, hiçbir vatandaşın daha fazla mağduriyet yaşamaması adına gerekenlerin yapılacağını anlattı.

Evi yıkılan mahalle sakinlerinden Hanife Türkmen, hayvanlarının da telef olduğunu belirterek, "Evde değildik. Kayınpederimin evine gelmiştim. Peşimden 10 dakika sonra bir kütürtü koptu. Döndüm baktım, daha buradan ileri geçemedim. Yapacak bir şeyim yok. Hayvanlarım gitti. Nasıl oldu, bilmiyorum. Yanan ev benim. Sütçülük yapıyordum." diye konuştu.

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Toprak Kayması, Altınordu, Ordu, Ahır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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