Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü

29.03.2022 16:55

Ordu'nun Ünye ilçesinde, heyelan sonucu fındık bahçeleri ile yollar hasar gördü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, heyelan sonucu fındık bahçeleri ile yollar hasar gördü.

İnkur Mahallesi Armutluk Küme Evleri mevkisinde kar sularının erimesinin ardından heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle bazı fındık bahçelerinde ve yollarda hasar oluştu.

Ünye Belediyesine bağlı ekipler, heyelan sonucu kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Mahalle muhtarı Ömer Yıldırım, gazetecilere, belediye ekiplerinin gerekli çalışmalara başladığını söyledi.

Bu mevkideki fındık bahçelerinde kaymalar olduğunu anlatan Yıldırım, "Afet bölgesinde olmamız ve bu yıl kar yağışının yoğun olmasından dolayı mahallemizde toplamda yaklaşık 200 dönüm fındık bahçesinde heyelan yaşandı. Burada evlerimizde hasarımız yok." diye konuştu.

İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde de geçen ay heyelan nedeniyle 14 ev tahliye edilmişti.

Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü
Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü
Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü
Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü

YORUMLAR
500
Heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü Heyelan nedeniyle bir ev hasar gördü Heyelanda zarar gören alanlarda çalışmalar sürüyor Heyelanda zarar gören alanlarda çalışmalar sürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 18:00:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ordu'da heyelan nedeniyle bahçe ve yollar zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement