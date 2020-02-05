Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan konutlarda oturum devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan konutlarda oturum devam edecek - Son Dakika

Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan konutlarda oturum devam edecek

6 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde geçici boşaltılan 12 konutta ikamete devam edilmesine karar verildiği bildirildi.

Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan konutlarda oturum devam edecek, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ilçesinde geçici boşaltılan 12 konutta ikamete devam edilmesine karar verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'nde toprak kayması sonucu heyelan meydana geldiği anımsatıldı.

Olayın ardından Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personelinin gönderildiği ifade edilen açıklamada, afete maruz kalan bölgeye intikal eden teknik personelin gece olması sebebiyle detaylı incelemede bulunamadığı ve gözlemsel inceleme yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, yapılan ilk incelemede, heyelanlı sahada hareketlilik olduğu gözlemlendiğinden tedbir amacıyla bölgede bulunan 12 konutun can ve mal emniyeti açısından boşaltılmasına karar verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanlarınca mahallinde yapılan detaylı incelemede, heyelanın meydana gelmesinde yüzey sularının etkili olduğu, bölgedeki karın iki gün gibi kısa sürede erimesi ve toprağın suya doygunluğunun artması sonucu geliştiği tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede alanın kontrol etütleri programında izlenilmesi uygun görülmüş olup geçici boşaltılan 12 konutta ikamete devam edilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, OSKİ Genel Müdürlüğü ve Aybastı Belediye Başkanlığı tarafından bölgedeki yüzey sularının drene edilmesi ve heyelan bölgesinden uzaklaştırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı da bildirildi.

Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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