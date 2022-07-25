Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemlerin alınması ve iş güvenliğinin sağlanmasının ardından heyelanlı bölgelere müdahalede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte geçen hafta bazı bölgelerde metrekareye 260 kilogram yağış düştü, il genelinde 336 heyelan ve toprak kayması yaşandı.

Kaynak: AA

Mahmat, Çamaş, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.