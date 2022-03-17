Ordu'da heyelan nedeniyle sitenin perde duvarı çöktü - Son Dakika

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir sitenin heyelanda zarar gören perde duvarı çöktü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi'nde, kar sularının erimesi sonucu meydana heyelan sonrası 9 katlı 3 bloktan oluşan sitenin dün zarar gören perde duvarının bir bölümü çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kumru Belediyesi ekipleri yönlendirildi.
AFAD, site çevresinde inceleme başlatırken, polis ve zabıta ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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