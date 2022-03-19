Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

19.03.2022 14:19
Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü

Ordu'nun Kumru ilçesinde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

Ordu'nun Kumru ilçesinde heyelan sonucu istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Kumru- Korgan kara yolunun Duman Mahallesi kesiminde kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü. Burada bulunan elektrik direği de toprakla kayarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir ile Kumru belediyeleri, Karayolları ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri yönlendirildi.

YEDAŞ ekipleri, kopan elektrik tellerini onarmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
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Ordu'da kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti Ordu'da kar kalınlığı 2,5 metreyi geçti Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı Ordu'da heyelan anı kamerada...Elektrik direği böyle yıkıldı

Toprak Kayması, Yedaş, Kumru, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da heyelan nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü - Son Dakika
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