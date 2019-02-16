Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı
57 dakika önce
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.
Ordu
'nun Aybastı
ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.
Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nin Yağcılı mevkisindeki bazı evlerde meydana gelen çatlak ve yollarda yarıkların oluşması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili boşaltılma kararı verildi. Söz
konusu evlerden 10'unda ikamet eden vatandaşlar, akrabalarına gönderildi.
Vatandaşların kısa süre içinde yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.
Öte yandan, Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran da heyelan riskinin devam ettiği mahallede incelemelerde bulunarak, AFAD
ekiplerinden bilgi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:26 Kaynak: AA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı
Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı
Trump: Suriye ile İlgili 24 Saat İçerisinde Bir Açıklama Yapacağım