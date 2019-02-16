Son Dakika Haberleri: Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı

Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı

57 dakika önce

Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı, System.String[]
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlerin tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Mahallesi'nin Yağcılı mevkisindeki bazı evlerde meydana gelen çatlak ve yollarda yarıkların oluşması üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili boşaltılma kararı verildi.

Söz konusu evlerden 10'unda ikamet eden vatandaşlar, akrabalarına gönderildi.

Vatandaşların kısa süre içinde yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, Aybastı Kaymakamı Yusuf Beran Vuran da heyelan riskinin devam ettiği mahallede incelemelerde bulunarak, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Aybastı, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Darbe Girişiminin Başarısızlıkla Sonuçlandığını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Sisteminin Detaylarını Açıkladı

Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı Trump: Suriye ile İlgili 24 Saat İçerisinde Bir Açıklama Yapacağım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 02:23:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]