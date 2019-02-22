Son Dakika Haberleri: Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı

Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı

27 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlere nakil kararı verildi.

Ordu'da Heyelan Riski Nedeniyle Bazı Evler Boşaltıldı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde, bir mahalledeki heyelan riski nedeniyle bazı evlere nakil kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde bazı evlerin duvarları yıkıldı ve çatlaklar oluştu, arazilerde ise yarıklar meydana geldi.

Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin mahallede yaptığı inceleme sonrası bazı evlerle ilgili nakil kararı alındı.

Söz konusu evlerden 6'sında ikamet edenler, yakınlarının yanına gönderildi.

Bu arada, ailelere kira yardımı yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı da söz konusu mahallede incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:18 Kaynak: AA

Fatsa, Ordu, Güncel
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