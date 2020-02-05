Ordu'da heyelan sebebiyle geçici boşaltılan 12 ev ikamete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan sebebiyle geçici boşaltılan 12 ev ikamete açıldı - Son Dakika

Ordu'da heyelan sebebiyle geçici boşaltılan 12 ev ikamete açıldı

6 saat önce

Ordu'nun Aybastı ilçesi Toygar Mahallesi'nde toprak kayması sonucu boşaltılan 12 evde ikamete devam edilmesine karar verildi.

Ordu'da heyelan sebebiyle geçici boşaltılan 12 ev ikamete açıldı, System.String[]

Ordu'nun Aybastı ilçesi Toygar Mahallesi'nde toprak kayması sonucu boşaltılan 12 evde ikamete devam edilmesine karar verildi.


Önceki gece Aybastı ilçesi Toygar Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu tedbir amaçlı olarak 12 konut boşaltıldı. Gün içerisinde Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik elemanlarınca yapılan detaylı incelemede heyelanın meydana gelmesinde yüzey sularının etkili olduğu, bölgedeki karın iki gün gibi kısa sürede erimesi ve toprağın suya doygunluğunun artması sonucu geliştiği tespit edildi.


Yapılan değerlendirmede alanın kontrol etütleri programında izlenilmesi uygun görülürken geçici boşaltılan 12 konutta ikamete devam edilmesine karar verildi.


Öte yandan, OSKİ Genel Müdürlüğü ve Aybastı Belediye Başkanlığı tarafından bölgedeki yüzey sularının drene edilmesi ve heyelan bölgesinden uzaklaştırılması için gerekli çalışmalara başlanıldı. - ORDU

Toygar Mahallesi, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:45 Kaynak: İHA
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