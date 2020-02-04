Ordu'da heyelan sonrası risk taşıyan 12 bina tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan sonrası risk taşıyan 12 bina tahliye edildi - Son Dakika

Ordu'da heyelan sonrası risk taşıyan 12 bina tahliye edildi

22 dakika önce

ORDU'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda risk taşıyan 12 bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ordu'da heyelan sonrası risk taşıyan 12 bina tahliye edildi, System.String[]

ORDU'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda risk taşıyan 12 bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

İbağlı Toygar Mahallesi'nde bugün meydana gelen toprak kayması üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) teknik elemanları tarafından inceleme yapıldı. Gece olması nedeniyle alanda detaylı inceleme yapılamadığından, heyelanlı alanda hareketlilik olduğu belirlendi. Tedbir amaçlı risk taşıdığı saptanan 12 konut, boşaltıldı.

Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, boşaltılan 12 binanın 3'ünün boş durumda olduğu belirtildi. Boşaltılan konutlardaki vatandaşların, imkanı olanların akrabalarının yanında, olmayanların ise Vali Seddar Yavuz'un verdiği talimatla Aybastı Kaymakamlığı ve Aybastı Belediyesi tarafından otele yerleştirilerek geceyi geçirecekleri ifade edildi. Yarın yapılacak incelemenin ardından binalarda tahliyeye devam edilip edilmeyeceği de karara bağlanacak.

Öte yandan, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019'da meydana gelen heyelanda 61 binadaki 80 konut tahliye edilirken, 22 bina ile 1 cami yıkılmıştı.


Toygar Mahallesi, Aybastı, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:25 Kaynak: DHA
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