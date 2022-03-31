Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi - Son Dakika
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Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi

31.03.2022 19:30
Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören 10 bina, cami ile lojmanı için nakil kararı verildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde heyelan nedeniyle zarar gören 10 bina, cami ile lojmanı için nakil kararı verildi.

???????İlçenin Yeniköy Mahallesi Çifne mevkisinde, önceki haftalarda etkili olan karın erimesinin ardından heyelanlar meydana geldi.

Bölgede bazı evler, yollar ile bahçelerde hasara yol açan heyelanların ardından AFAD İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hasar tespiti ve kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hasar oluşan 10 bina ile cami ve lojman için nakil kararı alındı.

Hasarın olduğu evlerden birinin sahibi İbrahim Kolçak, kendi imkanlarıyla evini boşaltarak, komşularının yanına yerleşti.

Mahalle muhtarı Adem Çiftçi, gazetecilere, Kolçak'a ait evin oturulamayacak durumda olması nedeniyle tahliye edildiğini söyledi.

Devletin mağduriyet yaşayanlara yardım edeceğine inandığını belirten Çiftçi, "Caminin yanında da ufak tefek yarılmalar var. Bahçelerde de ufak tefek uçmalar var." dedi.

65 yaşındaki İbrahim Kolçak ise eşi Fadime Kolçak ile yaşadıkları evi boşaltmak durumunda kaldıklarını anlattı.

Geçici olarak komşularının evine yerleştiklerini kaydeden Kolçak, "Oradan da mecburen Ünye'ye kiraya gideceğiz. Evdeki eşyalarımın ise bir kısmını komşuya götürdüm, bir kısmını depoya koydum, bir kısmını ise bahçedeki kabinime yığdım." diye konuştu.

Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi
Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi
Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi
Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi

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AFAD, Cami, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da heyelan sonucu hasar gören 10 bina için nakil kararı verildi - Son Dakika
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